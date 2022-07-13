Памятник архитектуры, проданный за один рубль, вернут в муниципальную собственность Петрозаводска

Арбитражный суд Карелии признал, что нынешний собственник объекта культурного наследия на Неглинской набережной не исполняет условия договора.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети, что история Дома Богданова, который является объектом культурного наследия и находится в частных руках, возможно, подходит к завершению. Арбитражный суд Карелии принял решение вернуть дом, возведенный в 1914 году и являющийся образцом застройки рабочих районов города конца XIX — начала XX веков, в муниципальную собственность.

«Объект культурного наследия на Неглинской набережной в 2018 году выкупила за один рубль компания „Строительный трест № 4“. Кому-то могло показаться, что администрация отдала за бесценок часть городской истории. Но это не так: по условиям договора, фирма должна была за свой счет привести здание в порядок — отремонтировать полы, перекрытия, крыльца, фасады, фундамент под сенями, а также благоустроить прилегающую территорию. За четыре года ничего из этого не было сделано! И поэтому мы обратились в суд», — пишет Владимир Любарский.

Решение Арбитражного суда, вставшего на строну мэрии, пока что не вступило в законную силу.

«Фирма будет обжаловать его в вышестоящей инстанции», — уточнил глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, памятник архитектуры Петрозаводска XIX века собираются включить в план приватизации.