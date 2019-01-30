Дом детского творчества в Карелии оштрафовали за отсутствие раковин

Новости по теме
Загрузка...
Мировой суд в Медвежьегорске оштрафовал Дом детского творчества на 10 тыс. рублей по требованию управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Как установлено, 7 октября 2018 года дом творчества не выполнил в установленный срок предписания ведомства и не оборудовал помещения для переодевания при танцевальных залах раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Кроме этого, помещение для занятий не было оборудовано стандартной мебелью.
В итоге суд оштрафовал учреждение на 10 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
29.01.2019, 09:11
23.01.2019, 16:16
29.01.2019, 14:59
24.01.2019, 13:29
Аналитика
Сегодня 16:17
Капитал
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
Сегодня 11:55
29.01.2019 15:07
29.01.2019 10:07
Чтиво
29.01.2019 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии