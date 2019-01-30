Дом детского творчества в Карелии оштрафовали за отсутствие раковин

Мировой суд в Медвежьегорске оштрафовал Дом детского творчества на 10 тыс. рублей по требованию управления Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

Как установлено, 7 октября 2018 года дом творчества не выполнил в установленный срок предписания ведомства и не оборудовал помещения для переодевания при танцевальных залах раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Кроме этого, помещение для занятий не было оборудовано стандартной мебелью.

В итоге суд оштрафовал учреждение на 10 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.