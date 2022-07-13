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Люди живут в разваливающемся доме в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 20 Июля 2022
фото: «Столица на Онего»

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На улице Державина стоит дом, стены которого расползаются в разные стороны, но он не расселен.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото дома № 3 по улице Державина.

«Это 10 минут от площади Кирова. По состоянию стен, которые расползаться в разные стороны, можно предположить, что дом расселён. Но нет! На окнах сушится белье!» — с удивлением написал горожанин в комментарии к фото.

Корреспондент «Столицы на Онего» лично убедился в плачевном состоянии здания.

Двухэтажный дом со всех сторон окружен густой растительностью, причем кое-где зелень полностью закрыла окна первого этажа. Второй этаж кажется более жилым, но только по сравнению с первым. Тут же, среди кустов —  обиталище местных маргиналов. Видны разбросанные бутылки, коробки и остатки притащенной откуда-то мебели. Окна дома рядом с этим «шалашом» забиты подушками.

Самое ужасное зрелище представляет собой сторона дома, обращенная к улице Ригачина. Видно, как выгнулась стена — кажется, она вот-вот готова упасть. Окна сверху при этом открыты — видно, что там кто-то живет.

Дом действительно жилой. Несмотря на полностью заросший двор, где покоятся уже ржавые автомобили, к входной двери среди густой зелени протоптана дорожка. На двери висят свежие объявления, а в почтовых ящиках — квитанции об оплате коммунальных счетов.

Дополняют картину забитые местами окна, а облупившаяся штукатурка придает дому вид покойника с облезшими ребрами.

На сайте «Открытый адрес» уточняется, что здание было построено в 1949 году, уже после войны. Деревянный жилой дом, рассчитанный на 8 квартир, в 2014 году был признан аварийным — износ здания составляет 61%. Срок капремонта этого покосившегося дома не указан.

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