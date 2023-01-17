Дом Захаровых обещают перенести в исторический квартал Петрозаводска в этом году

Под дом Захаровых на улице Федосовой уже сделали фундамент, сообщил в соцсети глава Карелии.

Исторический дом Захаровых в этом году должны перенести в квартал исторической застройки Петрозаводска. Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в социальной сети.



«Вопрос переноса дома решали с 2007 года. Памятник утратил свое историческое архитектурное окружение и стал малоприметным среди современных построек на улице Свердлова. Его судьбу обсуждали открыто – акт госэкспертизы Управления по охране объектов культурного наследия Карелии размещали на сайте еще в декабре 2019 года. Решение было принято Министерством культуры России в марте прошлого года», - рассказал Парфенчиков.



По его словам, под дом Захаровых на улице Федосовой уже сделали фундамент. Сейчас здание разбирают для переноса и реставрации. Работы за свои средства выполняет собственник здания. Закончить перенос и реставрацию владелец обещает в этом году, написал глава региона.



Напомним, согласно паспорту объекта, заказчиком реконструкции является ООО «Инвест-Сити». Ранее компания «Инвест-Сити» построила вблизи с историческим зданием многоэтажку, что вызвало городской скандал.