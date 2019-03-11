Дома на десяти улицах микрорайона Петрозаводска останутся без электричества

В среду будет временно отключено электричество на нескольких улицах в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сотрудники АО "Прионежская сетевая компания" будут выполнять плановые работы на сетях электроснабжения.

В среду 13 марта с 10:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное на улицах Наволокской, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной, Горной, Ботанической, Приозерной, Садовой и на Ялгубском шоссе.