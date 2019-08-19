Дома в Петрозаводске готовы к зиме на 87 процентов

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В мэрии Петрозаводска сообщили о ходе подготовки многоквартирных домов карельской столицы к зимнему периоду.
Согласно данным, представленным управляющими организациями в "Службу заказчика", по состоянию на 15 августа средний показатель готовности петрозаводских многоквартирных домов к зиме составил 87%. На 83% выполнены запланированные работы по гидропневматической промывке внутридомовых систем центрального отопления, на 81% – по их гидравлическим испытаниям. Средний показатель уровня выполнения работ по всем управляющим компаниям составляет 78 процентов.
При этом три управляющие компании - ООО "Партнер", ООО "Новый порядок" и ООО "ОнегоСтройСервис" - завершили подготовку обслуживаемого жилфонда к новому отопительному сезону.
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