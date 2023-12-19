Донорам Петрозаводска начнут выплачивать денежные компенсации

На протяжении текущей недели донорам, сдавшим кровь с 27 ноября по 19 декабря, начинают выплачивать деньги.
Как сообщили на станции переливания крови карельской столицы, доноры, бесплатно сдавшие кровь с 27 ноября по 19 декабря включительно, имеют право на денежную компенсацию.
Доноров ждут в Петрозаводске, на улице Пирогова, 4-А, начиная с 21 декабря:
- 21 числа - с 12.00 до 17.00;
- 22 декабря - с 07.30 до 15.00;
- 23 декабря - с 09.00 до 13.00.
С 25 декабря и в последующие дни (кроме субботы и воскресенья) - с 08.00 до 15.00.
Медики отдельно предупреждают, что при себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, приостановка выплат в размере 964 рублей 55 копеек была связана с тем, что количество доноров в текущем году по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось — более чем на 600 человек.
Предусмотренные на год деньги на эти цели были освоены в полном объеме, поэтому потребовалось время для организации дальнейшего финансирования.
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