Донорам Петрозаводска начнут выплачивать денежные компенсации

На протяжении текущей недели донорам, сдавшим кровь с 27 ноября по 19 декабря, начинают выплачивать деньги.

Как сообщили на станции переливания крови карельской столицы, доноры, бесплатно сдавшие кровь с 27 ноября по 19 декабря включительно, имеют право на денежную компенсацию.



Доноров ждут в Петрозаводске, на улице Пирогова, 4-А, начиная с 21 декабря:



- 21 числа - с 12.00 до 17.00;



- 22 декабря - с 07.30 до 15.00;



- 23 декабря - с 09.00 до 13.00.



С 25 декабря и в последующие дни (кроме субботы и воскресенья) - с 08.00 до 15.00.



Медики отдельно предупреждают, что при себе необходимо иметь паспорт.



Напомним, приостановка выплат в размере 964 рублей 55 копеек была связана с тем, что количество доноров в текущем году по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось — более чем на 600 человек.



Предусмотренные на год деньги на эти цели были освоены в полном объеме, поэтому потребовалось время для организации дальнейшего финансирования.