Доноров просят подойти на станцию переливания крови с паспортами

Станция переливания крови остро нуждается в донорах крови AB (IV) и B( III) Rh (-).

На станции переливания крови в Петрозаводске ждут доноров с третьей и четвёртой отрицательной группой.

Сейчас возникла острая потребность в крови именно этих двух групп, сообщается в паблике учреждения.

Подойти на станцию переливания крови нужно с паспортом. Время приема с 8-12.30 мин.