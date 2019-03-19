Доноров просят подойти на станцию переливания крови с паспортами

Новости по теме
Загрузка...
Станция переливания крови остро нуждается в донорах крови AB (IV) и B( III) Rh (-).
На станции переливания крови в Петрозаводске ждут доноров с третьей и четвёртой отрицательной группой.
Сейчас возникла острая потребность в крови именно этих двух групп, сообщается в паблике учреждения.
Подойти на станцию переливания крови нужно с паспортом. Время приема с 8-12.30 мин.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.03.2019, 12:32
12.03.2019, 15:33
16.03.2019, 12:08
18.03.2019, 11:35
Аналитика
18.03.2019 14:08
Тема недели
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
18.03.2019 13:40
13.03.2019 11:53
13.03.2019 10:08
11.03.2019 15:47
Чтиво
18.03.2019 12:32
Без политики
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
13.03.2019 09:18
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
18.03.2019 16:38
Опрос
За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?
Комментарии