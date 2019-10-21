Дополнительные расходы плательщиков за вывоз мусора в Карелии суд признал законными

Арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга признал законным взимание комиссии при оплате вывоза мусора по иску компании «Автоспецтранс», которая занимается твердыми коммунальными отходами в Карелии.

"Автоспецтранс" обратился в апелляционную инстанцию с жалобой на постановление Управления Роспотребнадзора республики и решение Арбитражного суда Карелии о привлечении компании к административной ответственности.

Роспотребнадзар и карельский суд посчитали незаконным то, что "Автоспецтранс" не обеспечил потребителям возможность оплачивать коммунальную услугу «обращение с ТКО» без взимания комиссионного сбора.

Почему петербургский суд решил иначе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".