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Дополнительные троллейбусы вышли на самый популярный маршрут Петрозаводска

Новости. Общество
16:28, 12 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Власти Петрозаводска считают, что дополнительные троллейбусы, вышедшие на маршрут №1, смогут сократить интервалы в час пик.

Предприятие "Городской транспорт" вывело дополнительные троллейбусы на маршрут № 1, который, по оценке мэрии города, является наиболее востребованным.

Три троллейбуса будут курсировать на постоянной основе, ещё два – в часы пиковой нагрузки. 

В мэрии сообщают, что они также уведомили маршруточников об изменении требований к количеству пассажиров в салоне. Компаниям рекомендовали откорректировать расписание движения транспорта и увеличить количество машин в вечерние и утренние часы пиковой активности для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. 

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. 

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - написал он.

Парфенчиков также рекомендовал, чтобы городские власти вывели на линии дополнительные маршрутки и троллейбусы в час пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров без давки.

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