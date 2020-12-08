Дополнительный ретропоезд отправится в парк "Рускеала" в Карелии в новогодние каникулы

Еще один ретропоезд из Сортавалы в горный парк "Рускеала" начнет ходить в период новогодних праздников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ОАО "РЖД".

"Специально для пассажиров, желающих отдохнуть в новогодние праздники и рождественские каникулы в карельском горном парке "Рускеала", ОАО "РЖД" назначает дополнительный ретропоезд "Рускеальский экспресс" № 923 по маршруту Сортавала - Рускеала. Он будет отправляться из Сортавалы в 13:35 и прибывать в горный парк "Рускеала" в 14:45 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 января", - говорится в сообщении железнодорожников.

Расписание дополнительного поезда сформировано с привязкой к графику поезда "Ласточка" № 827, который курсирует между Санкт-Петербургом и Сортавалой. В период длинных праздничных выходных привычный график ретропоезда на "Рускеалу" будет также действителен: состав отбывает из Сортавалы в 10:40, а в обратную сторону отправляться в 17:30, чтобы успеть ко времени отправления "Ласточки" № 821/822 Санкт-Петербург - Сортавала.

Ретропезд на паровозной тяге, декорированный в стиле "Николаевского экспресса", был запущен летом 2019 года. Для этого железнодорожники восстановили участок пути до горного парка длиной 2,5 км, отремонтировали платформу, а также восстановили поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо.

Ранее сообщалось, что "Рускеальский экспресс" в Карелии перевез стотысячного пассажира.