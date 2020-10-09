"Рускеальский экспресс" в Карелии перевез стотысячного пассажира

Со станции Сортавала в горный парк отправился 100-тысячный пассажир ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Юбилейным пассажиром сегодня, 10 октября, оказалась Ангелина Солнцева. Представители дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД" поздравили путешественницу и вручили сертификат, подтверждающий статус 100-тысячного пассажира, золотую карту "РЖД-Бонус", а также памятные подарки, сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

"Я давно планировала путешествие в горный парк "Рускеала" именно на ретропоезде, хотелось проникнуться этой особенной атмосферой. Очень неожиданно и особенно приятно, что именно я оказалась юбилейным пассажиром", - рассказала Ангелина Солнцева.

Ретропоезд "Рускеальский экспресс" был запущен 1 июня 2019 года и стал единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Интерьер самого ретропоезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса", в его составе курсируют общие вагоны купейного типа, а также вагон-ресторан. График ретропоезда удобно состыкован с поездами "Ласточка", следующими по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что "Рускеальский экспресс" оснастят еще одним вагоном-рестораном.