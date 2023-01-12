Дорога, где произошло страшное ДТП в Карелии, перекрыта из-за работы следователей

ГИБДД запретила движение автотранспорта по участку автодороги «Сортавала», где сегодня произошло ДТП с человеческими жертвами.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

«Для легковых автомобилей организован объезд: отворотка 5 км. автодороги Куликово-Хийтола — выезд на 165 км. автодороги „Сортавала“. Движение грузового транспорта запрещено. На месте дорожной аварии работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 13.30 на 163 километре федеральной автодороги А-121 в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan. Одну из машин разорвало на части, погибли два человека, водитель и пассажирка.