Дорога к аэропорту Петрозаводск станет светлее

Дорогу к аэропорту Петрозаводск в Карелии оборудуют сплошным освещением, сообщили в управлении дороги "Кола".

На двухполосных участках этой трассы освещение устроят по одной стороне, на четырехполосных переходно-скоростных полосах - по двум. Управление линиями наружного освещения будет осуществляться при помощи дистанционной системы, которая позволит, к примеру, устанавливать яркость светильников. Это технические решение призвано сократить энергопотребление на 35-40 процентов.

Благодаря наличию электроосвещения повысится уровень безопасности дорожного движения в зонах пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок в д. Бесовец, через которую проходит трасса.

К строительству линий электроосвещения приступят этой весной, а к концу лета объект уже введут в эксплуатацию.

В управлении напомнили, что автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту Петрозаводск", протяженностью 4,5 км, входит в состав федеральной автодороги Р-21 "Кола". Была передана в федеральную собственность в 2015 году. В 2016 году выполнен ремонт трассы, в 2017-2018 году — капитальный ремонт расположенного на ней моста через р. Шуя.