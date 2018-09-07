Дорогами Петрозаводска займутся два новых отдела мэрии

Администрация Петрозаводска планирует упразднить отдел дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения и создать вместо него два обособленных подразделения: отдел дорожного хозяйства и отдел транспорта и безопасности дорожного движения.

Отделу дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения в его нынешнем виде стало сложно справляться со своими обязанностями, сообщают "Вести Карелии".

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