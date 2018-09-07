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Новости. Общество
11:49, 07 Сентября 2018

Дорогами Петрозаводска займутся два новых отдела мэрии

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Администрация Петрозаводска планирует упразднить отдел дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения и создать вместо него два обособленных подразделения: отдел дорожного хозяйства и отдел транспорта и безопасности дорожного движения.

Отделу дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения в его нынешнем виде стало сложно справляться со своими обязанностями, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Os
2018-09-07 13:59:45
И так ничего не делают, полный бардак с общественным транспортом, ни графики, ни маршрутная сеть не соблюдается, так теперь в два раза больше ничего делать не будут.
баян
2018-09-07 12:51:37
у вас что денег некуда девать? так дайте людям. Плодите только очередных бездельников да блатников?
Гражданин
2018-09-07 12:19:56
Что за глупость, давайте каждому работнику по начальнику. Действующий отдел входит наверное в систему различных управлений. Значит там как минимум уже три руководителя. Появился новый-нужный человек для трудоустройства.
Гость
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