Дороги и тротуары в Петрозаводске подрядчик убирает в "зимнем режиме" (ФОТО)

Дороги в Петрозаводске начали посыпать пескосоляной смесью, а тротуары – каменной крошкой.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, по поручению главы города Ирины Мирошник усилен контроль за уборкой снега и устранением скользкости на улицах.





В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" продолжает работы по текущему содержанию дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. С конца прошлой недели подрядчик перешёл на зимний режим.





Ведётся механизированная снегоочистка и подсыпка противогололёдных материалов. В работе используются комбинированные дорожные машины, трактора, автогрейдеры и мини-погрузчики. Уборка вручную осуществляется на остановочных пунктах и тротуарах, где не может пройти техника. Для устранения скользкости на проезжих частях используется пескосоляная смесь, на тротуарах – каменная крошка.