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Дороги к дачным поселкам под Петрозаводском отремонтируют раньше намеченного срока

Новости. Общество
07:50, 10 Июля 2020
фото: gov.karelia.ru
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Разрабатывается проектная документация для ремонта дорог "Петрозаводск − Лососинное", "Лососинное – Машезеро" и "Машезеро – Шапшезеро", сообщили в правительстве Карелии.

Предполагается, что работы, которые изначально были запланированы на 2022 год, начнутся уже в этом сезоне. Кроме того, если ранее намечалось обновление автодорог лишь до Машезера, сейчас рассматривается возможность ремонта подъезда к дачному поселку Шапшезеро.

Дорога "Петрозаводск – Лососинное" популярна не только у автомобилистов, но и среди велосипедистов, поклонников пробежек и скандинавской ходьбы. Поэтому прорабатывается возможность укрепления на этом участке обочин асфальтобетонным покрытием, что позволит обеспечить безопасность движения любителей активного отдыха.

Ранее в Минтрансе республики сообщили, что дорогу в Марциальные воды досрочно отремонтировали.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-07-10 11:04:33
Ура, реальный позитив наметился!
К счастью, трасса не слишком загруженная и вряд ли будет стоять в пробках. Потому что при заторах асфальтированные обочины - это не благо, а зло: на оживлённых трассах обочечные летуны именно там убивают велосипедистов.
У нас, надеюсь, будет спокойно (если вообще что-то в итоге будет).
но качественного ремонта эта дорога никогда не видела. Так что в любом случае - браво!)
Андрей Дубенский
2020-07-10 09:44:26
"Работы" уже два месяца идут - ямы закидывают асфальтом и, судя по результатам, прихлопывают лопатой, оставляя бугры, по размерам не уступающие бывшим ямам. По мне, разница невелика, на чем прыгнуть...
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