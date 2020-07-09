Дороги к дачным поселкам под Петрозаводском отремонтируют раньше намеченного срока

Разрабатывается проектная документация для ремонта дорог "Петрозаводск − Лососинное", "Лососинное – Машезеро" и "Машезеро – Шапшезеро", сообщили в правительстве Карелии.

Предполагается, что работы, которые изначально были запланированы на 2022 год, начнутся уже в этом сезоне. Кроме того, если ранее намечалось обновление автодорог лишь до Машезера, сейчас рассматривается возможность ремонта подъезда к дачному поселку Шапшезеро.

Дорога "Петрозаводск – Лососинное" популярна не только у автомобилистов, но и среди велосипедистов, поклонников пробежек и скандинавской ходьбы. Поэтому прорабатывается возможность укрепления на этом участке обочин асфальтобетонным покрытием, что позволит обеспечить безопасность движения любителей активного отдыха.

Ранее в Минтрансе республики сообщили, что дорогу в Марциальные воды досрочно отремонтировали.