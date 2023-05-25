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Дороги к нацпаркам и туристическим местам отремонтируют в Карелии

Новости. Общество
15:16, 31 Мая 2023
фото: © Минтранс Республики Карелия / ВК

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Ремонт дорог к популярным туробъектам выполнят в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Карелии.

В нормативное состояние вернут более 93 километров региональных автодорогк популярным туристическим объектам.

К примеру, рабочие завершат ремонт трассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа протяженностью более 25 километров. Дорога ведет к музею-заповеднику «Кижи». В министерстве отметили, что первые 82 километра привели в порядок в 2021-2022 годах.

Также в этом году подрядчик продолжит работы на участке автодороги Р-21 «Кола» – Калевала – Лонка, со 138 по 150 километр, протяженностью более 12 километров. По ней туристы едут в национальный парк «Калевальский».

Будет отремонтирована автодорога «Подъезд к поселку Куганаволок», протяженностью более 55 километров. Она ведет к популярному национальному парку «Водлозерский». 

Кроме того, в 2023 году должны начать ремонт участка автодороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро, с 52 по 62 километр. По автодороге можно попасть в уникальную деревню Кинерма. В 2016 году населенный пункт победил в конкурсе «Самая красивая деревня России». Ремонт должны закончить 
в 2024 году. 

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году обещают отремонтировать более 260 километров региональных автодорог. Параллельно, за счет бюджетного кредита приведут в порядок еще 60 километров трасс региона. 

Также напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске отремонтируют «школьные» дороги. 

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