«Школьные» дороги отремонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске обновят автодороги к образовательным учреждениям, заявили в мэрии города.

В столице Карелии приведут в порядок дороги, ведущие к некоторым школам. Их общая протяженность превышает 10 километров. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Так, в Петрозаводске выполнят ремонт на улице Еремеева, где находится гимназия №30, обновят дорогу к коррекционной школе-интернату № 24 на Репникова, отремонтируют улицу Трудовых Резервов в Соломенном, где находится школа №7, а также приведут в порядок Пархоменко, в районе которой работают школы №11 и 48.



Также в мэрии обещают отремонтировать дороги, на которых расположены детские сады. Это улица Льва Толстого с детским садом №38 и Скандинавский проезд – детский сад №8.



Всего в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в столице республики должны привести в нормативное состояние 30 улиц протяженностью около 21 километра.