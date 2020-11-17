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Дороги Карелии становятся особо опасными, сообщают в ГИБДД

Новости. Общество
07:25, 18 Ноября 2020
фото: страница Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте
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Госавтоинспекция Карелии призвала водителей к внимательности на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

В течение ближайших дней на дорогах Карелии усложнится обстановка, сообщают в ГИБДД со ссылкой на данные Гидрометцентра. Водителям будут мешать снег, дождь и гололедица.

"Карельский гидрометцентр предупредил о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на всей территории Карелии. В течении 17, 18, 19 и 20 ноября ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, вблизи водоемов до 24 м/с. В большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. По северным районам местами возможна метель. Ночью и утром на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ГИБДД.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть осторожными на трассах.

"Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на погодные особенности предстоящих дней и рекомендует сменить летние шины на зимние (если вы еще это не сделали), сменить манеру езды, выбирать безопасную скорость движения, которая соответсвует конкретным дорожным условиям", - заявляют в ГИБДД.

С другими рекомендациями инспекторов влдителям в условиях непогоды можно ознакомиться в паблике ГИБДД.

"Будьте внимательны за рулем и постоянно контролируйте дорожную обстановку. Не допускайте экстренного торможения и резких маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, выбирайте безопасную скорость движения", - обращаются инспекторы к автолюбителям.

Ранее сообщалось, что знаки с подсветкой заработали на 15 пешеходных переходах Петрозаводска.

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