Дороги на юге Карелии будут несколько раз закрывать для транспорта из-за чемпионата по ралли

Движение автотранспорта по автодорогам в Приладожье будет периодически перекрываться с 21 по 28 января из-за Чемпионата России по ралли.

Это следует из приказа министра транспорта Карелии.

21 и 22 января проезд по участку дороги Куркиеки — Алхо будет запрещен 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Второй раз на том же участке и в это же время перекроют движение 25 января. Под аналогичные ограничения попадет подъезд к поселку Тиурула.

27 января с 14.30 до 18.30 планирует ограничение движения на автодороге Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья, а с 15.00 до 19.00 — на подъезде к пункту пропуска Сювяоро.

28 января по два раза в день будут перекрыты участки Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья, Алхо — Кетроваара, Вялимяки — Костамоярви.