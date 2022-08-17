Дороги перекроют в центре Петрозаводска из-за массовых гуляний в День знаний

В столице Карелии изменится схема движения транспорта из-за праздничных мероприятий в честь 1 сентября.

Накануне Дня знаний, 31 августа, в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Так, будет закрыт проезд автомобилей от улицы Куйбышева по улице Еремеева и проспекту Ленина в сторону Онежской набережной, а также от здания Педагогического института ПетрГУ по Пушкинской улице в сторону проспекта Ленина. На этих магистралях с 15.00 до 21.30 будет организована пешеходная зона.

В День знаний, 1 сентября, будет закрыт проезд по улицам Пушкинской и Фаддевской, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина, Карла Маркса и улице Еремеева, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга через Пименовский мост. Здесь с 9.00 до 12.30 будет организована пешеходная зона. Кроме того, до 19.00 будет полностью закрыт въезд на площадь Кирова.

Временные неудобства связаны с проведением массовых гуляний в честь Дня знаний.

Госавтоинспекция обращает внимание жителей и гостей города на то, что ближайшие к территории праздника парковки для автомобилей расположены возле гипермаркетов «Магнит» на Казарменской улице, «Лента» на Ленинградской улице и на Инженерной площади напротив гимназии № 17.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.