Реклама

Новый район Петрозаводска «Талоярви» на берегу Онежского озера продолжает преображаться
22.11.2023 16:53
Директор Кондопожского ЦБК рассказал, как предприятие адаптировалось к новым реалиям
Сегодня 10:16

Дороги в Петрозаводске убирают с особым усилием

Новости. Общество
11:27, 24 Ноября 2023
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / VK

Новости партнеров

Активные работы начались этой ночью, 24 ноября.

Подрядчик в усиленном режиме убирает дороги Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.



Как рассказали в группе, активные работы начались еще ночью, до начала интенсивного снегопада.



Утром из-за сильных осадков ООО «Кондопожское ДРСУ» вывела на дороги Петрозаводска почти 50 единиц снегоуборочной техники и около полусотни рабочих. Ночью — до начала снегопада — на городских улицах работало более 30 машин. Подрядчик посыпал проезжие части и тротуары противоголодедными материалами, проводил оплужку и убирал снежные валы.



«В настоящий момент техника работает во всех районах города. 16 комбинированных дорожных машин обрабатывают дороги противогололедными материалами и занимаются оплужкой. В расчистке также задействованы пять фронтальных погрузчиков и три грейдера. Тротуары чистят восемь тракторов. Уборкой остановочных комплексов и подходов к пешеходным переходам занимаются пять мобильных бригад», — написали в источнике.

В мэрии напомнили, что для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники ООО «Кондопожское ДРСУ». Следить за работой специализированных машин можно по ссылке: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/..

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.11.2023, 13:27
Власти России сообщили о мобилизации всех ресурсов для предотвращения обвала экономики
19.11.2023, 15:36
На севере Карелии идут переговоры финских и российских пограничников
18.11.2023, 09:45
Жительница Карелии пострадала из-за закрытых границ с Финляндией
18.11.2023, 19:10
Появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Финляндией
22.11.2023, 06:40
Власти Финляндии отказались полностью закрывать границу с Россией
21.11.2023, 16:10
Стало известно, как будут работать пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя в Карелии

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.