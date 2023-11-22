Дороги в Петрозаводске убирают с особым усилием

Активные работы начались этой ночью, 24 ноября.

Подрядчик в усиленном режиме убирает дороги Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.





Как рассказали в группе, активные работы начались еще ночью, до начала интенсивного снегопада.





Утром из-за сильных осадков ООО «Кондопожское ДРСУ» вывела на дороги Петрозаводска почти 50 единиц снегоуборочной техники и около полусотни рабочих. Ночью — до начала снегопада — на городских улицах работало более 30 машин. Подрядчик посыпал проезжие части и тротуары противоголодедными материалами, проводил оплужку и убирал снежные валы.





«В настоящий момент техника работает во всех районах города. 16 комбинированных дорожных машин обрабатывают дороги противогололедными материалами и занимаются оплужкой. В расчистке также задействованы пять фронтальных погрузчиков и три грейдера. Тротуары чистят восемь тракторов. Уборкой остановочных комплексов и подходов к пешеходным переходам занимаются пять мобильных бригад», — написали в источнике.



В мэрии напомнили, что для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники ООО «Кондопожское ДРСУ». Следить за работой специализированных машин можно по ссылке: http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/..