Дороги в старом районе Петрозаводска перекопают

В декабре изменится схема движения транспорта на Зареке: проезд будет затруднен в связи с земляными работами.

С 6 по 31 декабря изменится схема движения транспорта на Волховской улице. На некоторых участках автодороги между улицами Льва Толстого и Коммунистов будет закрыт проезд на разных полосах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на АО «ПКС-Водоканал».

В связи с этим движение транспорта может быть затруднено. Неудобства вызваны работами по реконструкции канализационных сетей.