Дороги в центре Петрозаводска закроют для проезда из-за празднования 75-летия освобождения Карелии от фашистской оккупации

Схема движения в центре Петрозаводска временно изменится, предупредили водителей в администрации Петрозаводска.

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации.

Сегодня, 27 сентября, с 20.00 будет запрещена остановка на проспекте Карла Маркса, площади Ленина и по Заводской линии.

28 сентября с 9.00 до 20.30 будет закрыто движение по проспекту Карла Маркса от Пушкинской до улицы Куйбышева.

С 15.00 до 16.00 – по площади Ленина, по улице Гоголя от улицы Герцена до Заводской линии, по Заводской линии и улице Фридриха Энгельса от проспекта Ленина до одноимённой площади.

С 16.00 до 17.00 будет закрыто движение по проспекту Карла Маркса, от него по улицам Дзержинского (до улицы Свердлова) и Кирова (до улицы Германа Титова), а также по улице Куйбышева (от улицы Германа Титова до площади Кирова) и улице Правды (от Казарменской улицы до площади Кирова).

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.