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Дорогой кофе и виски пытались украсть из магазинов на севере Карелии

Новости. Происшествия
06:40, 25 Февраля 2020
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
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Сотрудники Росгвардии задержали в минувшие выходные воришек в Сегеже и Кеми.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, 22 февраля в Сегеже была зарегистрирована попытка выноса двух банок кофе на сумму более 1000 рублей. В этот же день в Кеми росгвардейцы задержали любителя элитных напитков – из магазина пытались вынести бутылку виски за 1249 рублей.

В День защитника Отечества в сетевых магазинах Беломорска, Кеми и Кондопоги попались три человека. Они пытались украсть товары на сумму от 500 до 1200 рублей. Задержанные были переданы в полицию для принятия процессуальных решений.

Ранее росгвардейцы забрали у жителей Карелии огнестрельное оружие и боеприпасы.

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