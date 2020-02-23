Росгвардейцы забрали у жителей Карелии огнестрельное оружие и боеприпасы

Сотрудники Росгвардии выявили нарушения в сфере оборота оружия по итогам проверки за неделю и изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и 55 боеприпасов.

С 10 февраля по 16 февраля подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели более 340 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в упралении.

За это время было выявлено 18 административных правонарушений в сфере оборота оружия, нарушители привлечены к административной ответственности. Было изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 55 боеприпасов - добровольно сдано 26 единиц огнестрельного оружия.

Проверки владельцев оружия в Карелии продолжатся. Кроме того, представители Росгвардии запланировали проверки работников юридических лиц с особыми уставными задачами, частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и оружия.

Ранее росгвардейцы Карелии рассказали, кто может получить разрешение на оружие.