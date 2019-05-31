Дорогу на Чалну в Карелии отремонтируют на сэкономленные деньги

Начался ремонт участка трассы в районе поселка Чална протяженностью 3 км 150 м, сообщается в паблике дороги Карелии.

Оперативные новости по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги": в ходе проведения работ по ремонту дороги Петрозаводск - Суоярви было установлено, что объем слабых грунтов (пучин), требующих выборки, меньше, чем предполагали. В связи с этим направляем высвободившиеся средства на ремонт участка трассы в районе п. Чална протяженностью 3 км 150 м.

Уже проведено фрезерование, установлена армирующая сетка, начинается укладка выравнивающего слоя, замена трубы, далее планируется устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Одновременно с этим, в рамках отдельного проекта за счёт средств дорожного фонда производится капитальный ремонт в части устройства тротуаров и автобусных остановок.