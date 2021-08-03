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Дорогу на севере Карелии, размытую проливными дождями, открыли для движения

Новости. Общество
19:11, 04 Августа 2021
фото: © Минтранс Республики Карелия

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Проезд по автодороге «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша» открыт – ликвидация размыва продолжается, сообщили в Минтрансе Карелии.

По информации Минтранса Карелии, в настоящее время движение транспорта на участке 115 км осуществляется по одной стороне.

По информации КУ РК «Управтодор РК», обеспечен проезд транспортных средств по одной стороне участка автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км».

Работы по ликвидации размыва дорожного полотна, произошедшего из-за проливных дождей, продолжаются.

Как сообщалось ранее, на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса была перекрыта для движения транспорта.

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