Дорогу на севере Карелии, размытую проливными дождями, открыли для движения

Проезд по автодороге «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша» открыт – ликвидация размыва продолжается, сообщили в Минтрансе Карелии.

По информации Минтранса Карелии, в настоящее время движение транспорта на участке 115 км осуществляется по одной стороне.



По информации КУ РК «Управтодор РК», обеспечен проезд транспортных средств по одной стороне участка автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км».

Работы по ликвидации размыва дорожного полотна, произошедшего из-за проливных дождей, продолжаются.

Как сообщалось ранее, на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса была перекрыта для движения транспорта.