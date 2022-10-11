Дорогу рядом с древним кратером вулкана в Карелии отремонтировали на год раньше сроков

В Кондопожском районе завершен ремонт дороги Гирвас – Юстозеро, сообщили в правительстве республики.

Работы выполнены подрядчиком выступила организация из Санкт-Петербурга «АБЗ-Дорстрой» на трассе протяженностью 39 км Гирвас-Юстозеро. Ожидалось, что ремонт завершится за два года, но хорошие погодные условия и вовремя заключенные контракты позволили это сделать с опережением.

На автодороге Гирвас-Юстозеро дорожники заменили слабые грунты, уложили выравнивающий слой, исправили поперечный уклон и местами увеличили ширину проезжей части на виражах, отремонтировали трубы, освободили от кустарника полосу отвода и очистили кюветы. Также выполнены работы по устройству обочин и дорожных знаков, нанесена разметка. Сейчас подрядчик устраняет мелкие недочеты, после чего будут принимать объект.

Дорога Гирвас-Юстозеро связывает поселок Гирвас с поселками Эльмус, деревнями Святнаволок, Юстозеро Кондопожского района. В южной части посёлка Гирвас расположен уникальный геологический объект – самый древний кратер вулкана в Карелии, ему более 2 млрд лет. Также в лесу вблизи посёлка находится объект туризма – обмелевший Поо́р-порог.

В правительстве напомнили, в общей сложности в этом году в Кондопожском районе приведут в порядок около 58 км дорог.