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Дорогу в Карелии продают за долги

Новости. Общество
11:43, 07 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Ведущую к месторождению в Медвежьегорском районе дорогу выставили на публичных торгах, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В Карелии приставы реализуют на торгах имущество должников, в том числе недостроенную дорогу в Медвежьегорском районе, ведущую к месторождению Гранитная Сельга.

Всего на торги выставлено 5 лотов. Подробности можно узнать на сайте УФССП Карелии.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества, либо по номерам телефонов (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27.

В случае отказа МТУ Росимущества потенциальным покупателям в представлении информации о реализуемом имуществе, месте и времени осмотра арестованного имущества, и проведения торгов рекомендуем обратиться в отделение организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления по телефону (8142) 760964.

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Комментарии

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