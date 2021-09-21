Дорогу в Карелии закрыли для движения транспорта из-за разрушения моста

Автодорога регионального значения от деревни Юркостров до деревни Линдозеро в Кондопожском районе Карелии закрыта для движения транспорта из-за разрушения моста через реку Суна.

Об этом говорится в приказе министра по дорожному хозяйству и транспорту Карелии, подписанном 21 сентября.

Согласно документу, мост закрыт «на период устранения дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения». Сроки ремонта не указаны.

Чтобы попасть в Линдозеро водителям придется ехать через поселок Гирвас.