Дорожка для велосипедистов и пешеходов будет благоустроена в парке Петрозаводска

Администрация Петрозаводска рассказала о благоустройстве тропы здоровья в парке Патриот.
Компания «Евробетон» благоустроит тропу здоровья в парке Патриот на Древлянке. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Сообщается, что подрядчик отсыпет на общественной территории велопешеходные дорожки и организует водоотведение. Планируется, что работы по благоустройству должны быть завершены до конца осени.
Ранее глава Петрозаводска искал умельца, который вскроет замки молодоженов на мосту в центре города.
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