Дорожка для велосипедистов и пешеходов будет благоустроена в парке Петрозаводска

Администрация Петрозаводска рассказала о благоустройстве тропы здоровья в парке Патриот.

Компания «Евробетон» благоустроит тропу здоровья в парке Патриот на Древлянке. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что подрядчик отсыпет на общественной территории велопешеходные дорожки и организует водоотведение. Планируется, что работы по благоустройству должны быть завершены до конца осени.

Ранее глава Петрозаводска искал умельца, который вскроет замки молодоженов на мосту в центре города.