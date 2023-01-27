Дорожная полиция Петрозаводска в эту субботу внимательно присмотрится к автолюбителям

В субботу, 28 января, ГИБДД Петрозаводска проводит рейд по поиску нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция карельской столицы сегодня проводит профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».



Сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы. Материалы аудио- и видеозаписей могут быть использованы как доказательства по административным делам.



Горожанам предлагают сообщать о нетрезвых автомобилистах в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.



В 2022 году в Петрозаводске сотрудники ДПС остановили 932 пьяных водителя.



За этот же период зарегистрировано 11 ДТП с участием нетрезвых автолюбителей, в которых один человек погиб, 15 - получили травмы.