Дорожная полиция поймала водителей без прав в двух районах Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии остановили двоих автомобилистов без права управления.

В Медвежьегорском районе дорожные полицейские отстранили от управления водителя ВАЗ-2115 без прав, сообщили 28 января в ГИБДД Карелии.



Аналогичное нарушение в Пряжинском районе республики допустил 34-летний житель Петрозаводска за рулем Mitsubishi.



«Инспекторы ДПС ежедневно пресекают нарушения правил лицами без водительских прав», - говорится в пресс-релизе региональной Госавтоинспекции.



В 2022 году инспекторы остановили почти 2,2 тысячи водителей без прав. За это правонарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.