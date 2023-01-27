Дорожная полиция поймала водителей без прав в двух районах Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии остановили двоих автомобилистов без права управления.
В Медвежьегорском районе дорожные полицейские отстранили от управления водителя ВАЗ-2115 без прав, сообщили 28 января в ГИБДД Карелии.
Аналогичное нарушение в Пряжинском районе республики допустил 34-летний житель Петрозаводска за рулем Mitsubishi.
«Инспекторы ДПС ежедневно пресекают нарушения правил лицами без водительских прав», - говорится в пресс-релизе региональной Госавтоинспекции.
В 2022 году инспекторы остановили почти 2,2 тысячи водителей без прав. За это правонарушение предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
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