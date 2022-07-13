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Дорожники обновили более 80 процентов разметки на федеральных трассах в Карелии

Новости. Общество
17:40, 26 Июля 2022
фото: © ФКУ Упрдор «Кола»

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В зависимости от интенсивности движения на федеральных трассах в республике маркировка выполняется в трех технологиях: «спрей-пластик», «термопластик» и «краска».

По сообщению ФКУ Упрдор «Кола», на сегодняшний день на проезжей части федеральных дорогах Карелии — а это более 1800 километров — обновлено более 80 процентов графических обозначений, обеспечивающих безопасное движение. Новые желто-белые полосы нанесены более чем на 95 процентов «зебр» пешеходных переходов. На подъездах к аварийно-опасным участкам дорог восстанавливаются истертые колесами автомобилей линии поперечных шумовых полос.

В Управлении напомнили, соблюдение предписанных дорожной разметкой норм поведения на проезжей части — одно из важнейших условий безопасного движения. По данным ГИБДД Карелии, с начала года в республике зафиксировано около 900 нарушений правил обгона с выездом на встречную полосу. Как отмечают инспекторы, этот показатель вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом с начала года по вине выехавших на «встречку» водителей случилось 19 серьезных ДТП, жертвами которых стали два человека, еще 27 были травмированы.

Ранее сообщалось, светоотражающие стеклошарики появятся на дорожной разметке в Петрозаводске.

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