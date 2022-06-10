Светоотражающие стеклошарики появятся на дорожной разметке в Петрозаводске

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались работы по обновлению дорожной разметки в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Компания «Дорлайн» наносит дорожную разметку на улице Чапаева. Сейчас работы ведутся на пешеходных переходах через главную магистраль на Перевалке.

В этом году по контракту подрядчик покроет разметкой 18 тысяч квадратных метров асфальта. В первую очередь, обновленная дорожная разметка появится на пешеходных переходах возле образовательных учреждений.

Особое внимание уделят магистралям, которые будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, будет восстановлена разметка в рамках гарантийных обязательств. Полностью завершить работы планируется осенью.

Маркировку выполняют холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком.