Дорожники ограничили водителям выезд с парковки в центре Петрозаводска (ФОТО)

Сплошная разметка не позволяет больше водителям выезжать налево с парковки от дома, построенного на месте бывшего кинотеатра "Сампо".

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото разметки на дороге по улице Калинина.

В комментарии к фото горожанин написал, что после ремонта дороги на улице Калинина была нанесена новая разметка. Теперь на участке дороги от пр. А. Невского вверх по ул .Калинина, на месте выезда с парковки от магазина, расположенного в доме на пр. А Невского, 47, нанесена сплошная линия.

"Раньше здесь была пунктирная разметка, что позволяло всем выезжать с парковки как направо, так и налево, - объяснил автор сообщения, - теперь налево, получается, поворот запрещен, раз там сплошная полоса".

Напомним, в соответствии с муниципальным контрактом на обновленное дорожное полотно наносят горизонтальную разметку. Подрядчик – ООО "Дорлайн" завершил работы на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе. В ближайшее время разметка появится на улицах Ватутина и Университетская, на Лесном проспекте и Соломенском шоссе.