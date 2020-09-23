Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Особо опасные преступники сбежали из тюрьмы в Дагестане, сделав подкоп в стиле "Шоушенка" (ВИДЕО) 6
23.09.2020 19:10
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где грузовики превратили легковушку в груду металла (ФОТО) 7
23.09.2020 12:08
Парада Победы в Петрозаводске 30 сентября не будет 10
23.09.2020 13:16
Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии 1
23.09.2020 16:02
Петрозаводчане не умеют пользоваться канализацией 11
23.09.2020 16:59

Дорожники ограничили водителям выезд с парковки в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
07:25, 24 Сентября 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

Сплошная разметка не позволяет больше водителям выезжать налево с парковки от дома, построенного на месте бывшего кинотеатра "Сампо".

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото разметки на дороге по улице Калинина.

В комментарии к фото горожанин написал, что после ремонта дороги на улице Калинина была нанесена новая разметка. Теперь на участке дороги от пр. А. Невского вверх по ул .Калинина, на месте выезда с парковки от магазина, расположенного в доме на пр. А Невского, 47, нанесена сплошная линия.

"Раньше здесь была пунктирная разметка, что позволяло всем выезжать с парковки как направо, так и налево, - объяснил автор сообщения, - теперь налево, получается, поворот запрещен, раз там сплошная полоса".

Напомним, в соответствии с муниципальным контрактом на обновленное дорожное полотно наносят горизонтальную разметку. Подрядчик – ООО "Дорлайн" завершил работы на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе. В ближайшее время разметка появится на улицах Ватутина и Университетская, на Лесном проспекте и Соломенском шоссе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»