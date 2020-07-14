На отремонтированных дорогах Петрозаводска появилась новая разметка

Работы уже завершены на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, на Вытегорском и Шуйском шоссе, сообщали в администрации столицы Карелии.

В Петрозаводске продолжается ремонт городских магистралей. В соответствии с муниципальным контрактом на обновленное дорожное полотно наносят горизонтальную разметку. Сейчас подрядчик – ООО "Дорлайн" завершил работы на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе. В ближайшее время разметка появится на улицах Ватутина и Университетская, на Лесном проспекте и Соломенском шоссе.









Свежая дорожная краска наносится не только на магистрали, где меняют асфальтобетонное покрытие, но и на участки, размеченные в прошлом году. Работы проводятся подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Ранее сообщалось, на дорогах Петрозаводска нанесут разметку за 15 млн рублей.