На дорогах Петрозаводска нанесут разметку за 15 млн рублей (ФОТО)

Работы по нанесению разметки ведутся на Вытегорском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах, сообщили в администрации города.

Горизонтальная дорожная разметка появится на всех объектах, где производится замена асфальтобетонного покрытия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас подрядчик выполняет маркировку нерегулируемых пешеходных переходов на Вытегорском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах. Специалисты используют технологию холодного пластика со светоотражающими стеклошариками.

Стоимость контракта – 15 млн рублей. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев. Планируется, что ООО "Дорлайн" завершит нанесение разметки в сентябре 2020 года, уточнили в мэрии города.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик восстанавливает горизонтальную дорожную разметку, нанесенную в прошлом году.

Ранее власти Петрозаводска показали ход ремонта дорог в городе.