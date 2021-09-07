Реклама
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
07.09.2021 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19

Дорожники отремонтировали трассу в городе горняков в Карелии

Новости. Общество
11:23, 08 Сентября 2021
фото: Костомукшский городской округ / ВК

Новости партнеров

В Костомукше произведен ремонт трассы на улице Калевала.

Ремонт магистрали по ул. Калевала закончился, следующая на очереди — дорога по ул. Строителей. Об этом информирует паблик «Костомукшский городской округ».

Сообщается, что замена асфальтобетонного покрытия запланирована на участке от пешеходного перехода у заповедника и до автобусной остановки на Строителей, 5. Ремонтные работы должны быть проведены до середины октября.

Также в осенний период намечен ремонт картами других наиболее поврежденных участков городских дорог.

Ранее сообщалось, что железнодорожный переезд закроют на станции в Карелии из-за ремонта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 13:17
Обществоведение
Владимир Любарский: «И пришло время массовых арестов»
Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал подробности спецоперации по поимке «карловской» банды.
«Нашим детям негде заниматься» 2
Сегодня 10:15
Деньги на доску!
Сегодня 09:53
Много организаций — хороших и разных 9
07.09.2021 17:51
Время пришло: «Новые люди» поставят политическую систему с головы на ноги
07.09.2021 13:13
Вся аналитика

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»