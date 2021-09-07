Дорожники отремонтировали трассу в городе горняков в Карелии

В Костомукше произведен ремонт трассы на улице Калевала.
Ремонт магистрали по ул. Калевала закончился, следующая на очереди — дорога по ул. Строителей. Об этом информирует паблик «Костомукшский городской округ».
Сообщается, что замена асфальтобетонного покрытия запланирована на участке от пешеходного перехода у заповедника и до автобусной остановки на Строителей, 5. Ремонтные работы должны быть проведены до середины октября.
Также в осенний период намечен ремонт картами других наиболее поврежденных участков городских дорог.
Ранее сообщалось, что железнодорожный переезд закроют на станции в Карелии из-за ремонта.
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