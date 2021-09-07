Дорожники отремонтировали трассу в городе горняков в Карелии

В Костомукше произведен ремонт трассы на улице Калевала.

Ремонт магистрали по ул. Калевала закончился, следующая на очереди — дорога по ул. Строителей. Об этом информирует паблик «Костомукшский городской округ».

Сообщается, что замена асфальтобетонного покрытия запланирована на участке от пешеходного перехода у заповедника и до автобусной остановки на Строителей, 5. Ремонтные работы должны быть проведены до середины октября.

Также в осенний период намечен ремонт картами других наиболее поврежденных участков городских дорог.

Ранее сообщалось, что железнодорожный переезд закроют на станции в Карелии из-за ремонта.