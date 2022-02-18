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Дорожники расчищают снежные заносы в Приладожье Карелии

Новости. Общество
16:21, 18 Февраля 2022

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Подрядные организации Управтодор Карелии устраняют последствия сильного снегопада на юге республики.

В связи с ухудшением погодных условий осложнилась ситуация на дорогах в нескольких районах республики. Для ликвидации снежных заносов в Приладожье мобилизована дополнительная техника. Активные работы ведутся на автодороге Олонец – Питкяранта – Леппясильта, Ляскеля – Алатту, Суоярви – Койриноя. Производится расширение проезжей части, снегоочистка обочин дорог, ведущих в направлении населённых пунктов Погранкондуши, Импилахти, Хийденсельга, сообщается на сайте правительства.

Диспетчерская служба Управтодор республики в круглосуточном режиме ведёт сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях по телефону +7(8142) 59-99-89. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций для принятия оперативных решений.

В правительстве напомнили, по вопросам содержания федеральных автодорог, проходящих по территории Карелии, следует обращаться в территориальный ситуационный центр ФКУ «Упрдор «Кола»: +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог занимаются местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС):

Петрозаводский городской округ +7(8142) 78-49-41, 051.

Пудожский муниципальный район +7(81452) 5-27-00.

Сортавальский муниципальный район +7(81430) 4-70-00, +7(81430) 4-70-37, +7(964) 317-51-28.

Пряжинский муниципальный район +7(81456) 3-21-90, +7(81456) 3-15-72, +7(902) 034-51-27.

Олонецкий муниципальный район +7(81436) 4-12-40, 8 +7(964) 317-81-00.

Муезерский муниципальный район +7(81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16.

Костомукшский городской округ +7(81459) 5-23-35.

Суоярвский муниципальный район +7(81457) 5-14-98, +7 (921) 521-46-61.

Беломорский муниципальный район +7(81437) 5-42-90.

Кондопожский муниципальный район +7(81451) 7-98-75, +7(900) 457-79-04.

Калевальский муниципальный район +7(81454) 4-17-86.

Прионежский муниципальный район +7(8142) 57-84-42, +7(900) 463-00-73.

Лоухский муниципальный район +7(81439) 5-21-38, +7(960) 210-77-74.

Кемский муниципальный район +7(81458) 5-46-97, +7(921) 460-96-89.

Лахденпохский муниципальный район +7(81450) 4-34-07, 4-34-09.

Медвежьегорский муниципальный район +7(81434) 5-22-71.

Питкярантский муниципальный район +7(964) 317-50-91.

Сегежский муниципальный район +7(81431) 4-32-44.

Ранее сообщалось, Костомукша не справляется с последствиями снегопада.

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