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Дорожники снесли в центре Петрозаводска деревья, разрешение на снос которых не выдавалось

Новости. Общество
09:20, 16 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о незаконном сносе «Техностроем» пяти деревьев между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

Представители администрации побывали на улице Куйбышева, где на вырубку деревьев пожаловались горожане и где идет реконструкция дороги. Проверка показала, что помимо 11 деревьев, разрешение на снос которых на участке между Ленина и Еремеева подрядчику выдали, вырубили еще пять, находившиеся между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

«Разрешения на их снос выдано не было. Ущерб, по предварительным оценкам, превышает миллион рублей, но дело, конечно, не в деньгах. При всем уважении к компании „Технострой“, которая не раз приходила на помощь городу, вариантов нет — будем обращаться в правоохранительные органы», — пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Ранее Владимир Любарский назвал реконструкцию улицы Куйбышева, как объект и проект, проблемными. Там предусматривается реконструкция подземных коммуникаций, а также переустройство надземных — в частности, контактной сети. Без удаления деревьев эти работы не произвести, пишет глава города.

При этом Любарский пообещал сохранить деревья у стадиона «Юность», где идет реконструкция.

«Говорят, что мэрия только рубить деревья горазда. Уверяю вас, это не так. Когда есть шанс спасти — делаем все возможное. Вот, например, вчера провели выездное совещание на месте реконструкции стадиона „Юность“. В зону устройства подпорной стенки попадали под снос 11 здоровых деревьев: березы, липы, клен, дуб, рябина и ива. Все — без признаков ослабления. Выехали с коллегами на место, оценили ситуацию. Решено подпорную стенку сдвинуть и сделать меньше для сохранения деревьев. На конструктивные особенности стадиона это никак не повлияет», — рассказал Владимир Любарский.

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Комментарии

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кир
2021-06-16 10:57:14
Если все орки, то иначе быть не может, - сказал кот.
юнипер95
2021-06-16 10:29:26
пусть высаживают новые, взамен срубленных
David.
2021-06-16 10:45:14
юнипер95, Не просто взамен, а с 3 раза больше!
David.
2021-06-16 09:37:53
Нет вы осознанно превращает Петрозаводск в Мордор! Это целенаправленная политика уничтожения зеленых насаждений!
Самуил
2021-06-16 10:52:20
David., эт точно! Этим только волю дай. Верно Вы про них - "орки"!
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