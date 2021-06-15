Дорожники снесли в центре Петрозаводска деревья, разрешение на снос которых не выдавалось

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о незаконном сносе «Техностроем» пяти деревьев между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

Представители администрации побывали на улице Куйбышева, где на вырубку деревьев пожаловались горожане и где идет реконструкция дороги. Проверка показала, что помимо 11 деревьев, разрешение на снос которых на участке между Ленина и Еремеева подрядчику выдали, вырубили еще пять, находившиеся между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

«Разрешения на их снос выдано не было. Ущерб, по предварительным оценкам, превышает миллион рублей, но дело, конечно, не в деньгах. При всем уважении к компании „Технострой“, которая не раз приходила на помощь городу, вариантов нет — будем обращаться в правоохранительные органы», — пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети.

Ранее Владимир Любарский назвал реконструкцию улицы Куйбышева, как объект и проект, проблемными. Там предусматривается реконструкция подземных коммуникаций, а также переустройство надземных — в частности, контактной сети. Без удаления деревьев эти работы не произвести, пишет глава города.

При этом Любарский пообещал сохранить деревья у стадиона «Юность», где идет реконструкция.





«Говорят, что мэрия только рубить деревья горазда. Уверяю вас, это не так. Когда есть шанс спасти — делаем все возможное. Вот, например, вчера провели выездное совещание на месте реконструкции стадиона „Юность“. В зону устройства подпорной стенки попадали под снос 11 здоровых деревьев: березы, липы, клен, дуб, рябина и ива. Все — без признаков ослабления. Выехали с коллегами на место, оценили ситуацию. Решено подпорную стенку сдвинуть и сделать меньше для сохранения деревьев. На конструктивные особенности стадиона это никак не повлияет», — рассказал Владимир Любарский.