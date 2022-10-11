Дорожники запаслись противогололедными материалами для обработки федеральных трасс в Карелии

В Карелии и Мурманской области созданы необходимые запасы пескосоляной смеси, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Почти 190 тысяч тонн пескосоляной смеси заготовлено для обработки федеральных трасс в Карелии. В Мурманской области дорожники также запасли необходимый для противогололедной обработки — более 95 тысяч тонн.

В работах по зимнему содержанию федеральных трасс Карелии и Мурманской области задействуют 250 единиц спецтехники. Помимо комбинированных дорожных машин, для удаления снежных заносов и наледи с трасс задействуют автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы с различным навесным оборудованием.

Постоянный мониторинг ситуации на дорогах ведется диспетчерской службой Упрдора «Кола» при помощи камер наблюдения и стационарных автоматических метеостанций. Диспетчеры также поддерживают постоянный контакт с сотрудниками других оперативных служб, круглосуточно отслеживают прогнозы погоды. При ухудшении погодных условий количество занятых обслуживанием дорог работников и спецмашин увеличиваются. Контролируют качество работ сотрудники территориальных ситуационных центров и службы технадзора ФКУ Упрдор «Кола».

Для решения вопросов, связанных содержанием федеральных дорог двух регионов, можно обращаться по телефонам круглосуточных диспетчерских служб: в Карелии +7(814-2) 44-44-77, в Мурманской области +7(815-2) 56-78-87 (добавочный 208).