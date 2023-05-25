Дорожные камеры будут устанавливать по новым правилам

В компании по обслуживанию средств фиксации в Карелии прокомментировали новый закон, касающийся установки дорожных камер.

Закон, регламентирующий правила установки средств фиксации дорожного движения, появился на портале правовой информации 29 мая. До этого правила установки дорожных камер регулировались просто некими ведомственными документами.

Как пояснил «Фактор News» источник в компании, занимающейся обслуживанием дорожных камер в Карелии, сегодня знак может быть установлен как перед участком, контролируемым камерой, так и перед местом, где она может быть установлена. В населенных пунктах – независимо от размера – знаки не стоят, они установлены только на въездах и предупреждают о том, что здесь ведется фиксация.

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