Кортеж авто ДПС заметили на улицах Петрозаводска

Кортеж автомобилей ДПС попал на видео.
Как сообщили в пятницу, 10 ноября, в телеграм-канале полиции Карелии, новые служебные автомобили Госавтоинспекции уже в Петрозаводске.
Там же опубликовали видео, на котором кортеж новых внедорожников красиво едет по набережной Варкауса в карельской столице.
Петрозаводчане наблюдали в городе новые автомобили с символикой ДПС.
Как заметил один из горожан, вместо надписи «haval» на решетке радиатора красуется хромированная табличка «ДПС». Житель Петрозаводска сфотографировал новый внедорожник и опубликовал снимок в паблике «ДПС Петрозаводска и Карелии».
«Креативно», — написал автор поста.
Фото: Петр Андронников / паблик «ДПС Петрозаводска и Карелии» / ВК
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