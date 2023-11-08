Кортеж авто ДПС заметили на улицах Петрозаводска

Кортеж автомобилей ДПС попал на видео.

Как сообщили в пятницу, 10 ноября, в телеграм-канале полиции Карелии, новые служебные автомобили Госавтоинспекции уже в Петрозаводске.

Там же опубликовали видео, на котором кортеж новых внедорожников красиво едет по набережной Варкауса в карельской столице.

Петрозаводчане наблюдали в городе новые автомобили с символикой ДПС.

Как заметил один из горожан, вместо надписи «haval» на решетке радиатора красуется хромированная табличка «ДПС». Житель Петрозаводска сфотографировал новый внедорожник и опубликовал снимок в паблике «ДПС Петрозаводска и Карелии».

«Креативно», — написал автор поста.

Фото: Петр Андронников / паблик «ДПС Петрозаводска и Карелии» / ВК