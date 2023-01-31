Дорожные полицейские вынесли мужчину из горевшей квартиры в райцентре Карелии

Лейтенанты полиции Вячеслав Гачин Эдуард Зябкин спасли жителя Лахденпохьи, сообщили в МВД Карелии.
В ночь на 1 февраля экипажу ДПС в Лахденпохском районе поступило сообщение о задымлении квартиры в многоэтажке на улице Садовой в райцентре.
Старший лейтенант полиции Вячеслав Гачин и лейтенант полиции Эдуард Зябкин (на фото – слева направо) прибыли на место происшествия и обнаружили, что из открытой квартиры идет сильный дым.
«Несмотря на угрозу собственной жизни, полицейские зашли внутрь и обнаружили там мужчину, который находился практически в бессознательном состоянии и уже не мог самостоятельно передвигаться», - сообщили в МВД Карелии.
Инспекторы эвакуировали пострадавшего. Затем полицейские вызвали медицинскую бригаду и пожарную службу. Как стало известно, спасенный - местный житель 52 лет. Его жизни ничто не угрожает.
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