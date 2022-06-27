Асфальт с запахом клубники положили в Санкт-Петербурге

Компания «АБЗ-1», которая занимается ремонтом автодорог в Санкт-Петербурге, стала добавлять в асфальтовую смесь пищевой ароматизатор.

В результате дорожное покрытие теперь пахнет клубникой.

Об этом в пресс-службе компании сообщил изданию «Подъём».

«Рецептура самой асфальто-бетонной смеси тоже не меняется и свойства покрытия остаются в соответствии с ГОСТом. Пока только на этом аромате остановились, потому что в лаборатории в течение года шли эксперименты и пробовались разные варианты, вот этот проявил себя как наиболее интересный и эффективный», — пояснили на предприятии.

Клубничный асфальт уложили из-за жалоб жителей Петербурга на неприятных запах при проведении дорожных работ. Как пояснили в «АБЗ-1», ягодный аромат его приглушает.

«Снижается запах перегретого битума, и мы ощущаем аромат клубники. После того, как уже уложили, запах остаётся, но минимальный. Если мы приедем и будем нюхать дорогу, вряд ли так ярко почувствуем аромат», — добавили в компании.