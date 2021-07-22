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Дорожные знаки сняли с деревьев в Петрозаводске: ранее они были прибиты гвоздями

Новости. Общество
08:20, 23 Июля 2021
фото: ЦУР

Мэрия Петрозаводска оперативно отреагировала на жалобу местного жителя, оставленную в соцсетях.

Житель Петрозаводска рассказал на своей странице «Вконтакте» о возмутившей его ситуации — на одной из городских улиц появились дорожные знаки, приколоченные к березам.

«На улице Коммунистов временные знаки крепят большими гвоздями прямо к живым деревьям! У 8 школы и дома номер 23. Возможно, это не единственное место, где сделали так. Уверен, что эти деревья сажали не для крепления знаков через полвека!»

Через систему «Инцидент Менеджмент» сообщение попало в Центр управления регионом республики Карелия. Жалобу обработали и передали в городскую администрацию. Вскоре подрядная организация, работающая на этой улице, установила временные указатели по всем правилам.



«Подрядной организации „Пантеон 43“, выполняющей работы для АО „ПКС-Водоканал“, указано на необходимость установки знаков надлежащим образом. Ранее снимки приколоченных к деревьям дорожных знаков появились в социальных сетях. В настоящее время работы проведены — знаки переставили на стойку».

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Комментарии

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