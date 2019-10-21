Дорожный рабочий попал под машину на трассе в Карелии

В Сортавальском районе водитель на иномарке сбил дорожного рабочего, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 20 октября, в 5.10 утра на 25 км А-121 "Сортавала" 27-летний водитель, управляя незарегистрированным автомобилем Honda Accord, совершил наезд 46-летнего работника дорожной службы, который находился на обочине в месте проведения дорожных работ.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Водитель Honda отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.